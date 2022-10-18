В Калуге «Шевроле» и «Лада» столкнулись на улице Глаголева

Около 16:35 в понедельник, 17 октября, на улице Глаголева в Калуге в районе железнодорожного переезда столкнулись два легковых автомобиля. Фото выложили в сообществе «Калуга ДТП», а подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летний мужчина за рулем «Шевроле Лачетти» выезжал с прилегающей территории и не пропустил «Ладу Гранта».

Различные травмы получила ехавшая за рулем «Гранты» 30-летняя женщина. Госпитализация ей не понадобилась.

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