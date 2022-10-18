В Калужской области ищут пропавшего в Брянске 24-летнего мужчину

Во вторник, 18 октября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках 24-летнего Андрея Голоколенова.

Мужчина утром пропал в Брянске. Срочность поисков обусловлена тем, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

По информации волонтеров, он может находиться на территории Калужской области.

Опубликованы фото и приметы мужчины:

Рост – 175 см,

Худощавый,

Русые волосы,

Карие глаза,

Синяя куртка с капюшоном,

Голубые штаны,

Черные ботинки,

Бело-голубая кепка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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