В Калужской области ищут пропавшего в Брянске 24-летнего мужчину
Во вторник, 18 октября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках 24-летнего Андрея Голоколенова.
Мужчина утром пропал в Брянске. Срочность поисков обусловлена тем, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
По информации волонтеров, он может находиться на территории Калужской области.
Опубликованы фото и приметы мужчины:
- Рост – 175 см,
- Худощавый,
- Русые волосы,
- Карие глаза,
- Синяя куртка с капюшоном,
- Голубые штаны,
- Черные ботинки,
- Бело-голубая кепка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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