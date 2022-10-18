В Калужской области водитель «Пежо» насмерть сбил 50-летнего мужчину

Как мы уже рассказывали, около 19:00 в понедельник, 17 октября, в Перемышльском районе сбили пешехода. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на дороге между трассой Калуга – Тула и деревней Большие Козлы в районе СНТ «Дорожник» 52-летний водитель «Пежо 307» сбил 50-летнего мужчину, который шел по проезжей части без световозвращающих элементов на одежде.

От полученных травм сбитый пешеход скончался.

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