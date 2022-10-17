В Калужской области два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Как мы уже рассказывали, днем 17 октября в Людиновском районе произошло ДТП с рейсовым автобусом. Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на дороге Людиново – Киров недалеко от деревни Тихоновка водитель «Шевроле Нивы» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный автобус ПАЗ, водитель которого останавливался на остановке.

Различные травмы получили водитель и пассажир «Шевроле Нивы». Госпитализация им не понадобилась.

В рейсовом автобусе никто не пострадал.

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