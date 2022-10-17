В Калужской области водитель «Нивы Шевроле» врезался в автобус

Около 13:25 в понедельник, 17 октября, на дороге между Людиново и Кировом недалеко от деревни Тихоновка Людиновского района произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Нивы Шевроле» врезался в заднюю часть попутного автобуса ПАЗ.

МЧС сообщило о нескольких пострадавших.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места аварии.

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