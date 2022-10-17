В Калуге женщина и восьмилетний мальчик пострадали в ДТП на Грабцевском шоссе

Около 16:10 в воскресенье, 16 октября, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе нефтебазы столкнулись автомобили «Шкода Фабия» и «Тойота Ленд Крузер». Подробности о происшествии рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №75 38-летняя женщина за рулем «Шкоды» выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу «Тойоте».

Различные травмы получили сама предполагаемая виновница аварии и ехавший с ней восьмилетний мальчик.

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