В Калужской области 30-летний мужчина погиб в столкновении «БМВ» и «Вольво»

Как мы уже рассказывали, вечером 16 октября на трассе А130 недалеко от поселка Мятлево Износковского района столкнулись автомобили «БМВ» и «Вольво». Подробности об этом происшествии в понедельник рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель «БМВ» ехал в сторону Москвы, пошел на обгон и врезался во встречный «Вольво».

На месте происшествия погиб 30-летний пассажир «БМВ».

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