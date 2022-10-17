В Калуге три человека пострадали в ДТП на улице Ждамировской

Около 7:40 утра 15 октября на перекрестке улиц Ждамировской и Городенской в Калуге столкнулись легковые автомобили «Ауди» и «Шевроле». В этом происшествии пострадали три человека, сообщил в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 57-летний водитель «Ауди» ехал по Ждамировской, поворачивал налево на Городенскую и не пропустил встречный «Шевроле».

Различные травмы получили водитель «Ауди», 35-летний водитель «Шевроле» и 60-летняя пассажирка «Шевроле». Госпитализация им не понадобилась.

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