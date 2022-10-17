В Калужской области два человека погибли в перевернувшемся «Опеле»

Вечером 15 октября в черте села Ульяново перевернулся автомобиль «Опель Вектра». Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Перспективной 59-летний водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет.

От полученных травм умер сам автомобилист и его 63-летний пассажир. Они скончались до приезда скорой помощи.

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