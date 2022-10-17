В Калуге водитель «Хендая» насмерть сбил 62-летнего пешехода

Около 19:45 в пятницу на улице Зерновой в Калуге сбили пешехода. Подробности о происшествии в понедельник, 17 октября, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Хендая» ехал по улице Зерновой в сторону Грабцевского шоссе и сбил 62-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть не по переходу.

От полученных травм пострадавший скончался в областной больнице в Анненках.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.