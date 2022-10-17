В Калужской области человек пострадал в столкновении «Вольво» и «БМВ»

Около 19:00 в воскресенье, 16 октября, в Износковском районе столкнулись два автомобиля. Об аварии сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на трассе А130 недалеко от Мятлево не смогли разъехаться «Вольво» и «БМВ».

В результате ДТП пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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