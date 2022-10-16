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На калужской базе сгорели заброшенные казармы

Диана Коршикова
Опубликовано: 16.10.2022 12:45 0 1414
На калужской базе сгорели заброшенные казармы

Как сообщается в телеграм-канале «Калуга Сегодня», поздно вечером в субботу, 15 октября, на 906-й базе в Калуге сгорели четыре заброшенных казармы и соседний участок леса. 

Пожар в старых строениях начался примерно около 20:00. На место ЧП оперативно выехали три спецмашины и 15 пожарных. 

Из-за того, что территория заросла кустарником, проехать к полыхающим зданиям было непросто. Собственно из-за этого огонь перекинулся и на часть лесного массива, окружающего военный городок.  

В итоге ликвидировать пожар удалось лишь к трем часам ночи, проливка же завалов завершилась ближе к утру.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 16.10.2022 12:45 0 1414
Тэги: калуга происшествия пожар
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