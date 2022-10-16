В Калуге ночью сгорел автомобиль

В ночь на воскресенье, 16 октября, в Калуге на улице Салтыкова-Щедрина случился пожар.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, около часа ночи загорелся автомобиль. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Для ликвидации ЧП на место были направлены пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС – всего шесть человек и две единицы спецтехники.

Из-за чего мог загореться автомобиль, выяснит государственный пожарный инспектор.

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