В Калужской области тело 57-летнего рыбака нашли в Угре

В пятницу, 14 октября, в Дзержинском районе недалеко от деревни Новая Жизнь в Угре нашли тело 57-летнего мужчины. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По предварительным данным, он отправился на рыбалку 11 октября и не вернулся.

Погибший рыбачил с лодки. Как именно он оказался в воде и что стало причиной смерти, устанавливается.

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