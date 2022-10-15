В Калуге троллейбус и «Фольксваген» столкнулись на улице Ленина

Вечером в пятницу, 14 октября, ДТП с участием троллейбуса 12-го маршрута произошло на улице Ленина в Калуге. Фото выложили в сообществе «Калуга ДТП».

Авария произошла на перекрестке Ленина и Пролетарской. И троллейбус, и автомобиль «Фольксваген» двигались в сторону улицы Кирова.

У легковушки разбита задняя часть. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

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