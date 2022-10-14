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Министр образования Калужской области прокомментировал инцидент с электрошокером в школе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2022 15:25 2 1160
Министр образования Калужской области прокомментировал инцидент с электрошокером в школе

Как мы уже рассказывали, в школе Калуги 12 октября ученик восьмого класса ударил электрошокером двоих шестиклассников. В пятницу, 14 октября, этот инцидент прокомментировал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

- Администрация школы сразу же вызвала родителей всех участников конфликта и оповестила инспектора по делам несовершеннолетних, - заявил министр. - Пострадавшие школьники проблем со здоровьем не испытывают, уже сегодня они были на уроках. Виновник происшествия поставлен на внутришкольный учет. 

Также Аникеев попросил всех директоров школ обратить внимание на то, чтобы ученики не приносили опасные предметы. Родителей он попросил проверять рюкзаки детей.

В пятницу стало известно, что пострадавшая сторона обратилась в Следственный комитет.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2022 15:25 2 1160
Тэги: происшествие школа александр аникеев
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