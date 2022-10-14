В Калуге 52-летний велосипедист пострадал в ДТП на улице Тарутинской

Как мы уже рассказывали, ДТП с участием велосипедиста произошло 13 октября на улице Тарутинской. В пятницу подробности сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, около 20:00 на нерегулируемом перекрестке улицы Тарутинской и Новослободского проезда столкнулись 52-летний велосипедист и 36-летний водитель на «Мицубиси Паджеро». Автомобилист двигался по главной дороге.

Госпитализация пострадавшему велосипедисту не понадобилась.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.