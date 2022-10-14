В Калуге родители раненых электрошокером учеников обратились в следственный комитет

Как мы писали ранее, в среду, 12 октября, в одной из школ Калуги восьмиклассник ударил электрошокером двоих шестиклассников.

После публикации нам удалось связаться с родителями пострадавших детей и они рассказали подробности ЧП.

Как сказал отец одного из мальчиков, у его ребенка имеются проблемы с сердцем от рождения и воздействие электричества для него может быть смертельно опасным. Они не на шутку испугались за здоровье сына и после ЧП обратились в больницу, где мальчика обследовали.

- Врачи после осмотра сказали, что вроде бы все в порядке, - сказал папа мальчика.

- Обошлось? – уточнил корреспондент.

- Здесь вопрос не в том, что обошлось, - явно разволновавшись от этого вопроса, отец мальчика, перешел на повышенный тон. - А вот если бы не обошлось? Чтобы было бы? По словам папы этого восьмиклассника, ничего страшного не случилось, все живы. Сегодня шокер, а завтра что?

Мы настаивали на исключении этого ребенка из школы. Предложили родителям восьмиклассника решить вопрос так, чтобы он покинул гимназию, так как создает угрозу окружающим. По словам других родителей, этот молодой человек терроризирует школьников не первый день. Но они отказались, и мы обратились в следственный комитет.

Заявление подали сегодня, после чего ребенка отвезли в гимназию. Вчерашний учебный день пришлось пропустить.

Нам удалось получить контакты отца восьмиклассника, и мы попытались выяснить его версию событий, но мужчина бросил трубку, едва услышав, что звонит корреспондент.

Справочно

Электический шокер - прибор для самообороны, который относится к гражданскому оружию самообороны в силу ст. 3 ФЗ РФ «Об оружии».

Принцип действия основан на непосредственном действии электрического разряда на живую цель. Основное воздействие электрошокера – оглушающе-болевое. Электрический ток вызывает сильные болевые ощущения и вводит человека в состояние дезориентации. Электрический разряд в месте контакта с телом стимулирует сверхбыстрое сокращение мышц, что приводит к кратковременной потере работоспособности. К тому же деятельность нервных окончаний оказывается заблокированной и мозг не может управлять той частью тела, на которую воздействовали электротоком. Развивается паралич, который может продолжаться до 30 минут. Возможна также полная потеря сознания.

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