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В Калуге мотоциклист столкнулся с двумя машинами на улице Азаровской

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2022 14:10 0 289
В Калуге мотоциклист столкнулся с двумя машинами на улице Азаровской

Около 15:20 в четверг, 13 октября, на улице Азаровской в Калуге в районе дома №25 произошло ДТП с участием мотоциклиста. Подробности в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний мотоциклист на «Кавасаки» ехал со стороны улицы Московской и при обгоне врезался в попутный автомобиль «Фольксваген Поло». А эта машина по инерции отлетела в «Санг Йонг».

Пострадавшего байкера отвезли в больницу, но позже врачи отпустили его домой.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2022 14:10 0 289
Тэги: происшествие дтп гибдд мчс
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