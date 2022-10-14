В Калуге мотоциклист столкнулся с двумя машинами на улице Азаровской

Около 15:20 в четверг, 13 октября, на улице Азаровской в Калуге в районе дома №25 произошло ДТП с участием мотоциклиста. Подробности в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний мотоциклист на «Кавасаки» ехал со стороны улицы Московской и при обгоне врезался в попутный автомобиль «Фольксваген Поло». А эта машина по инерции отлетела в «Санг Йонг».

Пострадавшего байкера отвезли в больницу, но позже врачи отпустили его домой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.