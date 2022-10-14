В Калужской области 58-летняя женщина пострадала в столкновении трех машин

Около 17:20 в четверг, 13 октября, на улице Маяковского в Людиново произошло ДТП. Подробности в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель фургона «Рено» не учел габариты своего автомобиля и врезался в два легковых автомобиля – «рено Сандеро» и «Киа Рио».

Различные травмы получила 58-летняя пассажирка легкового «Рено».

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