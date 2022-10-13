В Калужской области «Лада» сгорела во время ремонта

Днем в четверг, 13 октября, в деревне Белилово Сухиничского района сгорел автомобиль «Лада». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, машина загорелась около 13:50, когда владелец выполнял ремонтные работы. Автомобиль стоял на эстакаде.

Из людей никто не пострадал. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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