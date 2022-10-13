В Калуге возбудили уголовное дело после ложного минирования городской управы, школ и детских садов

Уголовное дело по факту ложных сообщений о готовящихся терактах возбудили в Калуге. Об этом в четверг рассказали в прокуратуре региона.

Письма о заложенных бомбах 12 октября пришли в управление физической культуры, спорта и молодежной политики и управлении городского хозяйства горуправы Калуги, а также в ряд школ и детских садов.

- По сообщению злоумышленника были направлены специальные службы, в ходе проверки которыми установлено, что сообщение является заведомо ложным, - пояснили в прокуратуре. - В настоящее время проводится расследование.

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