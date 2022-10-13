В Калужской области водитель «Хендая» врезался в «Ладу»

Около 20:45 в среду, 12 октября, на улице Дзержинского в поселке Товарково столкнулись два легковых автомобиля. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Хендая Элантра» ехал со стороны дороги Калуга – Медынь и врезался на встречной полосе в попутную «Ладу», которая начала поворачивать налево.

Различные травмы получила 26-летняя женщина, ехавшая за рулем «Лады». Госпитализация ей не понадобилась.

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