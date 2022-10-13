В Калуге восьмиклассник ударил электрошокером двоих шестиклассников

В среду, 12 октября, восьмиклассник принес в одну из школ Калуги электрошокер и ударил им двоих шестиклассников. Об этом нам сообщили родители одного из учеников школы.

- Мой ребенок учится в 8 классе, - написал калужанин, по понятным причинам пожелавший сохранить анонимность. - Один из одноклассников принес в школу электрошокер и весь день пугал им наших детей. Потом он ударил этим электрошокером двух ребят из младших классов.

Как мне рассказал мой ребенок, он хвастался им, что его поругали и больше ничего ему за это не будет, а он попозже уже по-настоящему разберется с этой малышней за то, что они его сдали, - продолжил рассказ родитель. - Дети нашего класса боятся этого парня. Мой ребенок характеризует его как агрессивного и наглого человека, который является постоянным источником конфликтов, но при этом все заканчивается для него без последствий. Курит в туалете - ловили – нет последствий, послал учителя – нет последствий.

Я опасаюсь, что, если он снова окажется безнаказанным, нашим детям будет грозить серьезная опасность, - поделился своими страхами человек. - Неизвестно какое оружие он может принести еще и как его использовать. Я опасаюсь называть себя так как боюсь репрессий в отношении моего ребенка со стороны администрации школы за то, что обращаюсь к Вам.

С целью проверить изложенные в сообщении факты, мы обратились к чиновникам . Инцидент, действительно, произошел в школе накануне днем.

- Да, действительно, вчера в школе такой конфликт произошел, - сказал нам помощник министра образования Калужской области Михаил МОРОЗОВ на наш вопрос об инциденте с электрошокером. - На перемене в раздевалке физкультурно-спортивного зала восьмиклассник ударил электрошокером двух шестиклассников. Дежурный учитель успел быстро погасить возникший конфликт. Дети нормально себя чувствуют, никаких последствий нет. Но это зафиксировано. Администрация школы все это взяла под свой контроль. Вчера вызывали родителей и пострадавших ребят, и виновника. Там сейчас определяются меры взыскания, работают с родителями. Стараются сейчас эту историю урегулировать, разрешить и будут работать над тем, чтобы возможно его… Он, по-моему, уже на внутришкольном учете стоит этот мальчик. Может быть, какие-нибудь еще к нему меры будут применены.

- А в полицию в таких случаях не должна школа обращаться? - поинтересовались мы у помощника.

- В полицию школа может обратиться, в ведомство по делам несовершеннолетних, - ответил Морозов. - Также в полицию могут обратиться родители. Мне не удалось выяснить, обратились они или нет. При необходимости руководство школы может оповестить правоохранительные органы, если такое конфликтное поведение имеет постоянный характер со стороны молодого человека.

- Инициатором конфликта был восьмиклассник? - продолжаем допытываться мы.

- Да. Но там сложно сказать. Это детская ситуация. Дети переодевались в раздевалке, зашли ученики из другого класса, чтобы переодеться, и во время этого потока произошла ссора.

- В больницу пострадавшие дети обращались?

- Я этого точно не могу сказать. Но чувствуют себя нормально. Ничего там такого нет.

Мы продолжим следить за развитием событий, и просим его очевидцев, а также родителей пострадавших обратиться в редакцию по координатам, указанным в подвале сайта, удобным для вас способом. Анонимность гарантируем.

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