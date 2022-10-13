В Калужской области водитель «Лады» сбил 19-летнюю девушку

Около 17:40 в среду, 12 октября, на дороге Калуга – Серпухов в Тарусском районе сбили пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, авария произошла недалеко от границы с Московской областью. 59-летний водитель «Лады» ехал со стороны Тарусы и сбил 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

С различными травмами пострадавшая попала в больницу.

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