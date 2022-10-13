В Калужской области женщина и ребенок пострадали в съехавшей с дороги «Шкоде»

Около 17:25 в среду, 12 октября, на трассе А130 в Износковском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у деревни Чернышовка 45-летний водитель «Лады Веста» совершал обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен». Водитель встречной «Шкоды Октавия» пытался избежать столкновения и съехал с дороги в кювет.

В результате травмы получили ехавшие в «Шкоде» 62-летняя женщина и 12-летняя девочка. Госпитализация им не понадобилась.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.