В небе над Калужской областью сбили неопознанный беспилотник

В среду, 12 октября, в небе над южной частью Калужской области средства ПВО уничтожили неопознанный беспилотник. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности, объект уничтожен, - пояснил глава региона. - Пострадавших нет, ущерб гражданской инфраструктуре также отсутствует. Средства ПВО надежно закрывают наше небо.

Ранее Шапша сообщал, что 7 октября беспилотник взорвался над военным аэродромом Шайковка в Кировском районе.

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