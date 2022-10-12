В Калужской области утонул 37-летний рыбак

В Куйбышевском районе на водоеме погиб 37-летний местный житель. В среду, 12 октября, об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- По предварительным данным, мужчина пошел на озеро в деревне Лужница с приятелем на рыбалку, упал в воду и не смог выбраться, - пояснили в СК. - Через некоторое время его тело обнаружил приятель, который рыбачил на определенном расстоянии от погибшего.

Следователи проводят проверку.

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