В Калужской области дорожники повредили газопровод

В июле в Бабынинском районе при ремонте дороги повредили подземный газопровод высокого давления к деревне Тырново. О результатах проверки в среду, 12 октября, рассказали в прокуратуре Калужской области.

- Работы проводились в охранной зоне газопровода без уведомления газораспределительной организации, без разрешения на производство земляных работ, - подчеркнули в прокуратуре.

Должностное лицо оштрафовано по административной статье, которая предусматривает штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

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