В Калуге оказались ложными сообщения о взрывных устройствах в детском саду и школах

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 12 октября, в правоохранительные органы поступила информация о заложенных взрывных устройствах в детском саду №17 в Калуге, а также в двух школах.

Проверки показали, что информация была ложной.

- Оперативные проверки детсада и школ, куда, по предварительной информации, поступили сообщения о возможной угрозе, завершились, - заявили в городской управе. - Информация о минировании не подтвердилась.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.