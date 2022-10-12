В Калуге полиция проверяет детский сад после сообщения о минировании

Утром в среду, 12 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в детском саду №17 на улице Привокзальной в Калуге.

Детей и персонал эвакуировали.

Сейчас здание проверяют специалисты.

Чуть позже появилась информация об эвакуации из двух школ Калуги.

На прошлой неделе, напомним, в Калужской области из-за ложных сообщений о бомбах эвакуация проходила во всех школах Кировского района.

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