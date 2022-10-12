В Калуге мужчина погиб, упав с Каменного моста

В среду, 12 октября, калужане сообщили в социальных сетях о трагедии на Каменном мосту. С него в Березуйский овраг упал мужчина. От полученных травм он скончался на месте, рассказали в правоохранительных органах.

Подробности пока не раскрываются.

Это не первый случай падения людей с Каменного моста. И не всегда они завершаются смертями. В марте нынешнего года женщина выжила. Также переломом бедра два года назад отделалась девушка.

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