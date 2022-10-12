В Калужской области мотоциклист пострадал в столкновении с «Мерседесом»

Около 12:00 во вторник, 11 октября, в деревне Вербежичи рядом с Людиново произошло ДТП. Подробности в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и врезался в грузовой мотоцикл «Лифан», поворачивавший налево.

Различные травмы получил 71-летний мотоциклист. Он доставлен в областную больницу в Калуге.

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