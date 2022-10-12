В Калужской области за день спасатели обезвредили 107 боеприпасов

Во вторник, 11 октября, на территории Калужской области обнаружили шесть схронов со 107 боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Самое большое количество снарядов, мин и тротила нашли в лесу в трех километрах от деревни Поляна Ульяновского района.

Также опасные предметы найдены у деревень Лужницы и Латыши Куйбышевского района, в поселке Воскресенский у Кирова, на улице Новой в Людиново, а также у дороги между Думиничами и трассой М3 «Украина».

Все боеприпасы обезврежены.

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