В Калуге саперы проверяют бесхозный пакет на улице Кирова

Днем во вторник, 11 октября, на улице Кирова в Калуге прохожий заметил бесхозный пакет у дома №24. Очевидец обратился в полицию.

Сейчас на место прибыли оперативные службы.

- В настоящее время информация проверяется, - рассказали нам в управлении МВД по Калужской области. - На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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