В Калуге саперы проверяют бесхозный пакет на улице Кирова
Днем во вторник, 11 октября, на улице Кирова в Калуге прохожий заметил бесхозный пакет у дома №24. Очевидец обратился в полицию.
Сейчас на место прибыли оперативные службы.
- В настоящее время информация проверяется, - рассказали нам в управлении МВД по Калужской области. - На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.