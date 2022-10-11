В Калуге молодой водитель «Форда» сбил женщину на улице Ленина

Как мы уже рассказывали, вечером 10 октября на улице Ленина в Калуге сбили пешехода. Подробности во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Форда» ехал по Ленина в сторону улицы Кирова и на перекрестке с улицей Пролетарской сбил 39-летнюю женщину. Пострадавшая шла по зебре.

Врачи оказали помощь калужанке. Госпитализация ей не понадобилась.

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