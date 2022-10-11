В Калуге пропал 23-летний мужчина
В Калуге с 1 октября ищут 23-летнего Владимира Веденкина. Во вторник об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
В первый день месяца он ушел в неизвестном направлении и не вернулся.
На данный момент нет информации, где калужанин может находиться.
Приметы пропавшего:
- Рост – 166 см,
- Худощавый,
- Русые волосы,
- Зеленые глаза,
- Синяя куртка,
- Черные джинсы,
- Красные кроссовки.
Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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