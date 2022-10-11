В Калуге пропал 23-летний мужчина

В Калуге с 1 октября ищут 23-летнего Владимира Веденкина. Во вторник об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

В первый день месяца он ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

На данный момент нет информации, где калужанин может находиться.

Приметы пропавшего:

Рост – 166 см,

Худощавый,

Русые волосы,

Зеленые глаза,

Синяя куртка,

Черные джинсы,

Красные кроссовки.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.