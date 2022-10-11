В Калужской области «Киа» столкнулся с автобусом

Около 16:00 в понедельник, 10 октября, на перекрестке улиц Трегубова и Льва Толстого в Спас-Деменске произошло ДТП. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, легковой автомобиль «Киа» столкнулся с автобусом ПАЗ.

У машины разбита передняя часть.

Спасатели сообщили, что в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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