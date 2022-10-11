В Калужской области «Киа» столкнулся с автобусом
Около 16:00 в понедельник, 10 октября, на перекрестке улиц Трегубова и Льва Толстого в Спас-Деменске произошло ДТП. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, легковой автомобиль «Киа» столкнулся с автобусом ПАЗ.
У машины разбита передняя часть.
Спасатели сообщили, что в аварии пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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