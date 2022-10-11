В Калуге водитель «Форда» сбил пешехода на улице Ленина
Около 19:00 в понедельник, 10 октября, на улице Ленина в Калуге сбили пешехода. ДТП произошло на перекрестке с улицей Пролетарской, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд» двигался со стороны вокзала и сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
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