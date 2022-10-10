В Калуге водитель «Хендая» сбил 19-летнего пешехода на улице Фомушина

В ночь на 9 октября в Калуге на перекрестке улиц Фомушина и 65 лет Победы сбили пешехода. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель «Хендая» ехал по средней полосе в сторону центра и сбил 19-летнего парня, пересекавшего проезжую часть по переходу. Светофоры в это время уже были переведены в желтый мигающий режим.

Пострадавшего доставили в реанимацию областной больницы в Анненках.

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