Под Калугой 50-летний мужчина на мопеде врезался в «Газель»

Около 17:25 в субботу на пересечении трассы М3 «Украина» и дороги Вязьма – Калуга произошло ДТП. Подробности 10 октября сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 50-летний мужчина на мопеде двигался со стороны Якшуново, повернул налево через сплошную линию и не пропустил «Газель».

Сам предполагаемый виновник ДТП попал в больницу.

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