В Калуге «Хёндай Солярис» сбил человека

Ночью в воскресенье, 9 октября, в районе 01:25 на улице Фомушина в Калуге автомобиль «Хёндай Солярис» сбил пешехода. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Калужской области.

Тяжесть травм и причины аварии уточняются.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человек и 1 единица техники.

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