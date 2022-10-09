В Калуге ищут родственников неизвестной пожилой женщины

Калужан просят помочь установить личность и найти родных, близких или знакомых неизвестной пожилой женщины. Объявление разместили в воскресенье, 6 октября, в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Бабушке приблизительно 70 лет. С 8 октября она находится в медицинском учреждении.

Любую информацию о родственниках просят сообщить инфоторгу: Ольга Птаха 8(920)873-09-02 или по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.