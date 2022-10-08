Власти Калужской области прорабатывают варианты возвращения из Крыма 32 детей

Из-за частичного разрушения Крымского моста нарушена логистика с полуостровом. Автомобильное и железнодорожное сообщение временно приостановлено. Между тем в Крыму остаются 32 ребенка из Калужской области, которые отдыхают в лагере «Артек». Об этом в субботу, 8 октября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Они должны выезжать домой 16 октября. Обратные билеты куплены, - пояснил глава региона. - Держу на контроле ситуацию с их предстоящим возвращением в Калужскую область. Вместе с руководством «Артека» прорабатываем варианты логистики в зависимости от развития ситуации по восстановления движения по Крымскому мосту.

Ранее власти сообщали, что на мосту взорвался грузовик и загорелся состав с цистернами. Судя по фото и видео с места происшествия, обрушились два пролета автомобильного моста.

Также ситуацию прокомментировали в администрации «Артека». Там заверили, что все дети находятся в безопасности.

На все вопросы родителям могут ответить в Едином контактном центре: 8 800 600 20 85.

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