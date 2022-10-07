В Калуге «Фольксваген» и «Мерседес» столкнулись на аварийном перекрестке
Около 16:00 в пятницу, 7 октября, на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской в Калуге столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, «Фольксваген» и «Мерседес» не смогли разъехаться рядом с университетом.
Пострадал один человек.
Как сообщают очевидцы, «Фольксваген» поворачивал с Тульской налево, а «Мерседес» ехал со стороны площади Победы.
Этот перекресток – один из самых аварийных в городе. ДТП продолжаются и после реконструкции дороги, проведенной несколько лет назад.
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