Губернатор Калужской области опроверг информацию о поврежденных самолетах после взрыва беспилотника

Как мы уже рассказывали, утром 7 октября на военном аэродроме Шайковка в Кировском районе взорвался беспилотник. В соцсетях появилась информация, что якобы были повреждены самолеты. Однако губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что это не так.

- Мой заместитель незамедлительно выехал на место, чтобы прояснить обстановку, - пояснил Шапша. - Подтвердилось, что пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Сообщения о поврежденных самолетах - чистой воды фейк.

Ранее, напомним, губернатор рассказал, что беспилотник прилетел со стороны границы. От Шайковки до Украины примерно 300 километров.

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