В Калужской области 89-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Около 8 утра в четверг, 6 октября, на улице Алешина в Козельске сгорел частный жилой дом. На месте происшествия обнаружено тело 89-летнего мужчины, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Назначены судебно-медицинское исследование и пожарно-техническая экспертиза, - заявили в СК.

Причины возгорания устанавливаются.

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