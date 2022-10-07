В Калуге 40-летняя женщина пострадала в столкновении «Тойоты» и «Хендая»

Около 15:45 в четверг, 6 октября, на улице Тарутинской в Калуге в районе Синих мостов столкнулись два автомобиля. Подробности в пятницу рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 58-летний мужчина за рулем «Тойоты Ленд Крузер» выезжал с прилегающей территории и не пропустил «Хендай Солярис», двигавшийся со стороны центра. Ударом «Хендай» отбросило в здание автосервиса.

Различные травмы получила 40-летняя пассажирка «Соляриса». Госпитализация ей не понадобилась.

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