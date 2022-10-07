Под Калугой водитель автобуса насмерть сбил 53-летнего мужчину

Около 19:00 в четверг, 6 октября, в Воротынске погиб пешеход. Подробности в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 29-летний водитель автобуса ПАЗ ехал по улице Центральной в сторону Бабынино и сбил 53-летнего мужчину, который неожиданно вышел на проезжую часть.

Пешеход скончался до приезда скорой помощи.

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