В Калуге выросло количество госпитализированных, отравившихся на заводе «Континенталь»

Как мы уже рассказывали, вспышка кишечной инфекции зафиксирована на заводе «Континенталь» в Калуге. Изначально сообщалось о 15 госпитализированных, а вечером 6 октября управление Роспотребнадзора по Калужской области, что в больницу попали уже 17 человек.

Всего острый гастроэнтерит зафиксировали у 46 сотрудников предприятия.

- В ходе расследования проведен отбор проб сырья и готового питания, смывов с инвентаря и оборудования на пищеблоке, проб водопроводной воды на пищеблоке и в производственном цеху на бактериологическое и вирусологическое исследование, - заявили в Роспотребнадзоре. - Все отобранные пробы находятся в работе.

При проведении лабораторного исследования методом ПЦР в пробах семи заболевших выявлен сальмонеллез.

- При проведении проверки фабрики-кухни предприятия, осуществляющего питание сотрудников завода, был выявлен ряд нарушений санитарно-гигиенических требований, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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